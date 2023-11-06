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Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek - Son Dakika

Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek

Son Güncelleme: 06.11.2023 16:47

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında devam kararı çıktı. Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktör getirme düşüncesi olmadığını belirtti ve Yılmaz'a destek sözü verdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Burak Yılmaz görüştü. Bu görüşmeden Burak Yılmaz ile devam kararı çıktı.

BURAK YILMAZ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

ÇEBİ DESTEK OLACAK

Genç antrenör, başkandan alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Başkan Çebi ise, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediğini ifade edip Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek - Son Dakika
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