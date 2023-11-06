Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Burak Yılmaz görüştü. Bu görüşmeden Burak Yılmaz ile devam kararı çıktı.
Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.
Genç antrenör, başkandan alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Başkan Çebi ise, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediğini ifade edip Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.
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