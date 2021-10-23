Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor

Fransa Ligue 1'de geçen sezon golleriyle Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın bu sezon gösterdiği performans tartışma konusu oldu. Fanatik'in RMC'nin Rothen S'enflamme programına dayandırdığı haberde Fransız futbol efsanelerinin milli futbolcumuzla ilgili yorumlarına yer verildi.

"TAKIM ARKADAŞLARINA VE GENÇLERE AGRESİF YAKLAŞIYOR"

Futbolculuk döneminde ülkemizde kısa bir süre Ankaragücü forması da giyen Jerome Rothen, Burak Yılmaz'ın performansına ilişkin eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Yaptığı yorumlarda Rothen, "Burak Yılmaz hakkında söylenecek çok şey var. Geçen sezon Lille'in başarısında, Fransa şampiyonu olmasında önemli katkı sağlamıştı. Birçok rakibini alt etmeyi başardı. Kendisinden bekleneni sahaya yansıttı. Üst düzey oyuncular konusunda çok hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Burak'tan da daha fazlasını bekliyorum. Sevilla karşısında da etkisizliği dikkat çekiyordu. Böyle olunca gerginleşiyor. Rakiplerine, takım arkadaşlarına ve hatta gençlere bile agresif yaklaşıyor. Doğru ruh halinde değil. Bu sezon, kendisi için oynuyor. Oyuncular için görevler, yükümlülükler vardır ancak doğru zihin düzeyinde değiller. Genç kuşağa daha fazla güven sağlamalılar" dedi.

"ONU SUÇLAMAK ZOR"

1998'de Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Arsenal'in efsane isimlerinden Emmanuel Petit ise, "Suçladığınız tek kişi Burak ama şampiyon takım şu anda tanınmaz halde. Antrenör değişikliği olduğunu, yeni kan sağlanamadığını görmek gerekiyor. Ayrıca Burak'ın 36 yaşında olduğu ve Lille'e geldiğinden bu yana istatistik bakımından en iyi Lille oyuncusu olduğunu bilerek onu suçlamak zor. İki maçtan biri belirleyiciydi ve evet, geçen yıl olduğu seviyeden çok uzakta ama unutmamak gerekir ki en önde oynayan oyuncu ve bu yüzden durumu arkadaki oyuncuların performansına da bağlı" ifadelerini kullandı.

"RAKAMLARI HİÇ FENA DEĞİL"

Yine daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giymiş bir golcü olarak Nicolas Anelka ise, "Suçlanacak tek kişinin Burak olmadığı bir gerçek. Hassas yapıda bir ekip var. Gelip doğru şeyleri yapamayan oyuncular var. Burak'ın kurtarıcı olmasını bekliyoruz çünkü o çok şey yaptı. Bir forvetten gol atmasını istiyoruz ama rakamları da hiç fena değil. Üstelik şimdi 36 yaşında ve onun için daha zor bir durum" dedi.