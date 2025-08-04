Burçak Asel Çakır'dan Güreşte Şampiyonluk

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini sayı tuşu ya da tuşla mağlup ederek birincilik elde eden Burçak Asel Çakır, minikler gelişim kampına davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

13 yıldır antrenörlük yapan babası Murat Çakır'dan etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan 10 yaşındaki Burçak Asel, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 17-22 Haziran'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Burçak Asel, bu başarısıyla federasyon tarafından dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçilerin yakından takip edildiği Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki gelişim kampına davet edildi.

Baba Çakır'ın da antrenör olarak davet edildiği kampta Burçak Asel, alanında uzman antrenörler eşliğinde yoğun bir antrenman ve eğitim programına katılacak.

Antrenör Murat Çakır: "Güreş yapsın.' diye bir baskı asla yapmadım"

37 yaşındaki Murat Çakır, AA muhabirine, güreşe gönlünü verdiğini ve başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladıklarını söyledi.

13 yıldır antrenörlük yaptığından bahseden Çakır, "8 yıldır da kadın güreşine ağırlık veriyoruz. Ulusal ve uluslararası güzel başarılar elde ettik." dedi.

Çakır, kızının kendi isteğiyle güreşe başladığına değinerek, "Doğdu, mindere geldi. Benimle gelerek burada, bu minderlerde emekleyerek büyüdü. Bu yıl ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda da güzel başarı elde etti ve şampiyonluğa ulaştı. Beni bir antrenör olarak değil de bir baba olarak çok gururlandırdı, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Milli takım kampına kendisinin antrenör olarak, kızının ise sporcu olarak davet edildiğini aktaran Çakır, "Çok güzel duygular yaşıyoruz. Sezon olarak bu sene muhteşem geçti. Türkiye derecelerimiz var. Uluslararası turnuvaya da sporcu gönderdik. Özellikle kızımın şampiyon olması beni ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Çakır, kızının aynı zamanda haftanın 2-3 günü yüzmeye gittiğini, geri kalan günlerini minderde çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok hırslı ve çalışkan bir sporcu. 'Güreş yapsın.' diye bir baskı asla yapmadım. Tamamen kendi hırsıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan bir başarı bekliyordum. 'İlk üç yapabilir.' diye düşünüyordum ama beni şaşırttı ve şampiyon oldu. Tüm maçlarını sayı tuşu ve tuşla aldı. Maçlarını sonuna kadar da bırakmadı. Güzel performans sergiledi, gelecek adına umutlandırdı. Hedefimiz gerçek anlamda olimpiyatlara katılmak. Tüm sporcularımda da hedefimiz olimpiyatlardır ama insanın kendi kızı olunca bu hedeften de geri kalmıyor."

Kızının kendi izinden gitme isteğinin tarif edilemeyecek kadar gurur verici olduğunu belirten Çakır, "Kızım şampiyon olduğu zaman kendimi zor tuttum, gözlerim doldu. Hemen annesini aradım, 'Kızın şampiyon oldu.' dedim. Mutluluk ve gurur verici bir şey. Anlatırken de tüylerim diken diken oluyor. Umuyorum ki bu başarıları daim olur. İleri de ülkemizi Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda temsil etme hakkını kazınır." şeklinde konuştu.

Çakır, baba kız minderde çalışmalarını görenlerin güzel tepkiler verdiğini dile getirerek, "Bazı zamanlar, 'Kızlar güreş yapar mı?' cümlesiyle çok karşılaşıyoruz ama artık biz bu düşünceyi kırdık. Çok da güzel yapıyorlar. Bu branşı daha popüler hale getirmeye çalışıyoruz. Çevremizdeki insanlar kızımın maçlarını izlemek istediler, çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Kentte başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini de vurgulayan Çakır, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya teşekkür etti.

Burçak Asel: "Mutluyum ve gururluyum"

Burçak Asel Çakır da babasından etkilenerek bu sporu seçtiğini, başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti.

Güreş yapmaya başladığında insanların değişik tepkiler verdiğini belirten Burçak Asel, şunları kaydetti:

"Güreş erkek sporu dediler ama bunu kafama takmadım. Bu sporu yapmama şaşıranlar oluyor. Ben bu sporu yapmaktan dolayı mutluyum. Şampiyon olmak kolay değil. Azimle çalışarak, hiç durmadan babamdan ve büyüklerimden öğrenerek, geleceği düşünerek çalıştım. Şimdi mutluyum ve gururluyum. Ailem, yakınlarım, arkadaşlarım onlar da benimle gurur duyuyor. Tek kelimeyle anlatamayacağım bir şey bu."

Burçak Asel, şampiyon olmaya devam etmek istediğini, en büyük hedefinin ise olimpiyat şampiyonu olarak başarı kazanmak istediğini sözlerine ekledi.