Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor\'u 3-0 yendi

Salon: Alanya Atatürk
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki)
Setler: 23-25, 18-25, 19-25
Süre: 84 dakika (28, 26, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
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