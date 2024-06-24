Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce Branşında Avrupa'dan 3 Madalya İle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce Branşında Avrupa'dan 3 Madalya İle Döndü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce Branşında Avrupa\'dan 3 Madalya İle Döndü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Avrupa'da düzenlenen bocce şampiyonalarında 3 madalya kazandı. Büyükşehir Belediyesporlu Hüseyin Önder bronz madalya, Nazmiye Ak ise çift madalya ve bronz madalya elde etti.

24.06.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kentin yüzünü güldürmeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, son olarak bocce branşında Avrupa'dan 3 madalya ile döndü.

Katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Avrupa'da bocce branşında 2 farklı kentte düzenlenen şampiyonalarda 3 madalya kazandı. 17-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Hüseyin Önder, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İsviçre'de gerçekleştirilen Avrupa Tekler ve Çiftler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda ise Büyükşehir Belediyesporlu Nazmiye Ak, çift madalya sevinci yaşadı. Martigny kentinde 18-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Nazmiye Ak, çift kadınlar Milletler Kupası'nda şampiyonluğu kazanırken, tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Kulübün iki sporcusunun Avrupa'da madalya sevinci yaşamasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Kulübümüz, Bursa'yı ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Önder, Bursa, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce Branşında Avrupa'dan 3 Madalya İle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bocce Branşında Avrupa'dan 3 Madalya İle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement