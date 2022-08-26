Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü - Son Dakika
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Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü

26.08.2022 21:18
Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü

Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi final müsabakaları sonucu, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu.

Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi final müsabakaları sonucu, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve 2 gün süren yarışlarda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Ligin son gününde erkeklerde 64 puan toplayan ENKA Spor Kulübü toplam 252 puanla şampiyon oldu. Müsabakalardan 61 puan toplayan Fenerbahçe 243 puanla ikinci, 50 puan toplayan Galatasaray ise 193 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 78 puan alan ENKA Spor Kulübü 302 puanla birinci, 67,5 puan elde eden Fenerbahçe 281,5 puanla ikinci, 49 puanla günü tamamlayan Beşiktaş Kulübü ise 197 puanla üçüncü oldu.

İkinci gün müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları ve sporculara da madalyaları verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, törenin sonunda yaptığı konuşmada, tüm sporcuları tebrik ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda, en güzel şekilde Türk atletizmine hizmet etmeye, kulüplerimizle birlikte devam ediyoruz. Kulüp yöneticilerimize ve Türk atletizmine hizmet eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizm Turkcell Süper Liginde kadınlar ve erkeklerde şampiyon ENKA Spor Kulübü - Son Dakika

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