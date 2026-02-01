Tarihi çarşıda gece oryantiring heyecanı - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Tarihi çarşıda gece oryantiring heyecanı

Tarihi çarşıda gece oryantiring heyecanı
01.02.2026 11:52  Güncelleme: 11:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen 'Gece Skor Oryantiringi' etkinliği, gençlere hem spor hem de tarihi deneyim sunarak nefes kesen bir yarışma ortamı oluşturdu. Yaklaşık 300 lisanslı sporcunun mücadele ettiği organizasyonda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Gece Skor Oryantiringi', kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, gençlerin hem sportif hem de stratejik bir deneyim yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla, belirlenen süre içerisinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamak için yarıştı.

Tarihin kalbinde nefes kesen yarışma

Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekanlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele verdi. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmek adına hem hız hem de strateji gerektiren parkur alanında tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi'nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade ederek organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Tarihi çarşıda gece oryantiring heyecanı

SON DAKİKA: Tarihi çarşıda gece oryantiring heyecanı - Son Dakika
