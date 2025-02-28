Bursa\'da Güreş Salonu Temel Atma Töreni

Spor

Bursa'da inşa edilecek güreş salonunun temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, milli sporcular ve antrenörler katılım gösterdi. Temel atma merasimi, sporcular ve davetlilerle birlikte butona basılması, Kur'an-ı Kerim okunması, kurban kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA