Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

23.05.2022 02:36

Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı İlk günkü heyecan ile on binlerce vatandaş şampiyonluğu coşkuyla kutladı Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı.

Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

İlk günkü heyecan ile on binlerce vatandaş şampiyonluğu coşkuyla kutladı

BURSA - Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan dron ile görüntülendi.

Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu vatandaş katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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