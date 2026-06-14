Bursa\'da Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun İlgiyle Yapıldı

Yeşilay tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Bursa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Sağlıklı Hayatın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş sağlıklı hayat için pedal çevirdi.

Bursa'da yüzlerce bisiklet tutkunu, FSM Hastane Alanı'nda bir araya geldi. Yeşilay tarafından organize edilen etkinlik için kayıtlarını yaptıran yüzlerce vatandaş, güzel ve güneşli havanın da tadını çıkardı. Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy tarafından stratı verilen tur, 12 kilometre sonra, Tarihi Hanlar Bölgesi'nde son buldu.

Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, bağımlılıklardan uzak sağlıklı hayatın önemine dikkat çekilirken, bisiklet severler hem spor yaptı hem de çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu.

Tarihi Hanlar Bölgesi'nde çekilişle 7 kişiye, bisiklet, 3 kişiye akıllı saat, 3 kişiye ise termos hediye edildi.

2011 yılından bugüne kadar aralıksız sürdürülen Yeşilay Bisiklet Turu, bu yılda toplumun farklı kesimlerini aynı hedef doğrultusunda bir araya getirdiğini belirten Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, "Her yaştan bisiklet sever, sağlıklı hayat ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek için pedal çevirdi. Spor sağlık hayatta ve bağımlılıklarla mücadelede en büyük unsurlardan biridir. Bisiklet ulaşım aracı değil, hareketli hayatın, çevre bilincinin, dayanışmanın sembolüdür. Alkol, tütün, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadelemizi sürdürürken, sporun, sanatın, kültürel faliletlerin gençlerimizi koruyan en önemli güçlerden biri olduğuna inanıyoruz. Bugün Bursa sokaklarında çevrilen her pedal, sağlıklı hayat için verilen bir söz, bağımlılıklara karşı yükselen bir farkındalık ve geleceğe dair güçlü bir umut olmuştur" dedi.

Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy ise, "Yaklaşık 400 sporcunun katıldığı, herkesin kazandığı bir tur oldu. Çok keyifli ve güzel bir turdu. Bundan sonra inşallah bu katılımlar artarak devam edecek. Spor adına yapılan her şeye bizim görevimizdir" diye konuştu. - BURSA