Rekortmen sporcu Alperen, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın için yoğun çalışıyor Açıklaması - Son Dakika
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Rekortmen sporcu Alperen, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın için yoğun çalışıyor Açıklaması

05.08.2022 11:46

Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda elde ettiği 20,81 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan milli gülleci Alperen Karahan, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gülleyi daha uzağa atmak için çalışıyor.

Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda elde ettiği 20,81 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan milli gülleci Alperen Karahan, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gülleyi daha uzağa atmak için çalışıyor.

Bu yıl mart ayında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda 23 yaş altı gülle atmada altın madalyaya uzanan milli sporcu Alperen Karahan, Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda ise 20,81 metrelik derecesiyle hem büyükler de hem de 23 yaş altı kategorisinde Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

ENKA Spor Kulübü bünyesinde yarışan 2000 doğumlu Alperen, Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda derecesini geliştirmek için antrenörü Ufuk Ustuna ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

"Altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum"

Milli gülleci Alperen Karahan, AA muhabirine, İslami Dayanışma Oyunları için sıkı bir hazırlık sürecini sürdürdüğünü söyledi.

Konya'daki oyunlarda madalya kazanmak istediğini belirten Alperen, "Kürsünün en üstünde yer alıp, altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum. İslami Dayanışma Oyunları'nda elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah, daha önce elde ettiğim 20,81 metre derecesini geçebilirim. Olimpiyatlara katılmak için gerekli olan barajı geçmek istiyorum. Onun için uğraşıyoruz. Her gün yaklaşık 5 saat antrenman yapıyorum. Konya'daki oyunların ardından Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılacağım." dedi.

Antrenör Ustuna da sporcusuyla İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktararak, oyunlarda Türkiye'ye madalya kazandıracaklarını vurguladı.

Alperen'in bu yıl Türkiye rekorunu ele geçirdiğine değinen Ustuna, şunları kaydetti:

"Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda 2 kilo 260 gram gülleyi 20,81 metre atarak Türkiye rekoru kırdı. Bu derecesiyle Avrupa'da büyükler kategorisinde 8'inci, dünya sıralamasında 10-11 arasında değişiyor. Alperen, Türkiye'nin yetenekli sporcularından biri. Şu anda tek düşüncemiz İslami Dayanışma Oyunları'ndan madalyayla dönmek. Bir aksilik olmazsa altın madalyayı alacağız. Daha sonra Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılacağız. O şampiyonanın ardından 23 Yaş Altı Akdeniz Oyunları var. Büyükler şampiyonasından final yapıp, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmamız lazım."

Olimpiyatlara katılmak için hedef 21,10 metre

Ustuna, Alperen'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma şansının olduğunu da dile getirdi.

"Olimpiyata katılma barajı 21,10 metre." diyen Ustuna, "Alperen'in attığı derece 20,81 metre. Barajı geçeceğiz ya da ilk 32 sıralamasından da katılma şansımız var. Hedefimiz 21,10 metre barajını geçip, 2024 Olimpiyatları'na rahatlıkla gitmek. Olimpiyat barajını 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan geçebiliriz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekortmen sporcu Alperen, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın için yoğun çalışıyor Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekortmen sporcu Alperen, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın için yoğun çalışıyor Açıklaması - Son Dakika
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