Bursa'nın Hentbol Zaferi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 41-35 yendi.

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 23-13 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 41-35 galip ayrıldı.

Bu sezon 4. galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. sıraya yükseldi. Yenimahalle Belediyespor ise 4 puanla 8. sırada kaldı.