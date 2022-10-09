Bursa spor: 1. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı - Son Dakika
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Bursa spor: 1. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı

09.10.2022 10:39
Bursa spor: 1. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı

Bursa haberi... 1. Mudanya Körfezi 12 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı.

1. Mudanya Körfezi 12 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı. Sporcular yaklaşık 7 saat Marmara Deniz'inde kulaç attı.

Yüzme sporunu geniş kitlelere tanıtmak ve sevdirmeyi amaçlayan Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü'ne bağlı 3 sporcu Gemlik Kapaklı'dan denize girerek 12 kilometrelik Mudanya Körfezi'ni başarı ile yüzdü. Yüzücülerden Vural Tandoğan 6 saat 52 dakika 13 saniyede, Kemal Dinçkal 7 saat 29 saniyede, Önder Arı ise 7 saat 3 dakika 28 saniyede maratonu tamamladı. Kulübe bağlı sporcular daha önce İstanbul, Çanakkale boğazlarının yanı sıra, Meis-Kaş, Alanya maratonlarında kulaç attı. 2018 ile 2022 yılları arasında tam dört kez İstanbul Büyükçekmece Körfezi'nde 5 bin metre mesafeli resmi yarış tertip eden Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü, 2021'de İskenderun Körfezi'nde 39 kilometrede sporcuları buluşturdu. Ayrı organizasyon bu yıl 22 Ekim'de tekrar düzenlenecek.

1.Mudanya Körfezi 12 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu ile farkındalık oluşturmak isteyen kulüp, Mudanya Körfezi ve ilçenin tanıtılmasını da hedefliyor. Bu maratonun ilerleyen yıllarda uluslararası boyutta açık deniz yüzme maratonu parkuruna dönüştürmeyi planlayan kulüp sporcuları, önümüzdeki günlerde de Çanakkale Gökçeada'da 27 kilometre, Hatay İskenderun'da ise 39 kilometre yüzecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Marmara, Mudanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa spor: 1. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa spor: 1. Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarı ile tamamlandı - Son Dakika
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