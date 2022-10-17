Bursa haber! Bursa'da offroad yarışları nefesleri kesti - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da offroad yarışları nefesleri kesti

17.10.2022 11:10

Edinilen Bursa haberine göre - Bursa'da offroad yarışları nefesleri kesti Mustafakemalpaşa Belediyesi, TOSFED, BASK ve Kirmasti Off Road 4x4 Team iş birliği ile düzenlenen "Edip Yaşar Kurtoğlu Mustafakemalpaşa Extreme Kupası", heyecanlı, zevkli ve çekişmeli yarışlara sahne oldu.

- Bursa'da offroad yarışları nefesleri kesti

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, TOSFED, BASK ve Kirmasti Off Road 4x4 Team iş birliği ile düzenlenen "Edip Yaşar Kurtoğlu Mustafakemalpaşa Extreme Kupası", heyecanlı, zevkli ve çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Mustafakemalpaşa, Muradiyesarnıç Tesislerinde sonlanan yarışların kazananları, TR1 pilotlarından Şencan Özkurt ve co pilot Can Özkurt ile TR2 pilotlarından Ali Fuat Bilgin ve co pilot Ali Fuat Demirci oldu. Türkiye'de bu sezon hayata geçirilen Off-Road branşının yeni dalı "Extreme" Mustafakemalpaşa'nın eşsiz doğasında 4x4 arazi araçları ile sınırları zorlayan sürücülerin nefes kesen çekişmesine sahne oldu. Off-Road branşının yeni dalı olan Extreme, 13 etap ile, extreme sürücüleri ve izleyicilere seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Muradiyesarnıç Mevkii'nde bulunan parkurlara gelen profesyonel sporcular, toplam üç ayrı etapta yarıştılar. Adrenalin dolu yarışların sonunda dereceye giren isimlere kupalarını takdim eden, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "ilçemize kattığınız eşsiz heyecana ortak olmak bizi heyecanlandırıyor. Önemli doğa sporları rotalarında yer alma hedefindeyiz ve ulusal ve uluslararası organizasyonlara birlikte ev sahipliği yapacağız' dedi.

Türkiye'nin farkı şehirlerinden Mustafakemalpaşa'ya gelen sporcular, Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerlerinin 8 ayda yapmış olduğu özel tabloyu açık attırma ile satın alarak, kursiyerlerin eğitim hayatına destek oldu.

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa haber! Bursa'da offroad yarışları nefesleri kesti - Son Dakika

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