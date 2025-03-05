Bursa ve Çanakkale Takımları Süper Amatör'e Yükseldi

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'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla hayata geçirilen beIN Squad projesindeki takımlardan Bursa Cerrah Gençlik ve Biga Ada Spor, liglerini şampiyon tamamlayarak Süper Amatör'e yükseldi.

beIN SPORTS Türkiye'nin amatör futbolun gelişimine destek vermek için hayata geçirdiği beIN Squad projesinde yer alan ve ligleri biten iki kulüp bir üst lige yükselmeyi başardı. Bursa takımı Cerrah Gençlik ve Çanakkale ekibi Biga Ada Spor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Cerrah Gençlik, Bursa 1. Amatör 4. Grup'ta şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükseldi. Çanakkale ekiplerinden Biga Ada Spor da 1. Amatör Lig play-off müsabakasında, Çanakkale İda Futbol Spor'u 4-3 mağlup ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi. - İSTANBUL