Bursalılar Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranlarda izledi - Son Dakika
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Bursalılar Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranlarda izledi

Bursalılar Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın maçını dev ekranlarda izledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelirken, Bursalılar maçı Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan büyük bir heyecanla izledi.

08.08.2024 23:41  Güncelleme: 23:48
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelirken, Bursalılar maçı Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan büyük bir heyecanla izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı final maçını Bursalıların bir arada izleyebilmesi için kentin farklı noktalarına dev ekranlar kurdu. Osmangazi Kent Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Yıldırım Sağlık Parkı, Orhaneli Terminal Meydanı ve BURFAŞ Mudanya Plajı'nda hazırlanan alanlarda maçı takip eden Bursalılar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini büyük bir heyecan içerisinde izledi. Müsabakayı 22-25, 19-25 ve 22-25 olmak üzere 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya müsabakasına çıkacak. İtalya ise finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.

Millilerin yarı final mücadelesini Osmangazi Kent Meydanı'nda Bursalılarla birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, " Filenin Sultanları'nı izlemek üzere vatandaşlarımıza rahat ve keyifli ortamlar hazırladık. Bu güzel ortamda halkımızla birlikte maçı izlemenin zevkini yaşadık. Binlerce Bursalı hazırladığımız alanlarda maçı büyük heyecanla takip etti. İnşallah kızlarımız son maçta başarılı olur. Umarım bu sevincimizi bir sonraki maçta da yaşarız. Filenin Sultanları ilk defa madalya şansı yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımımımızı kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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