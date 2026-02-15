Bursaspor 4-0 Kırklarelispor

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Sezin Şahbaz, Uğur Çakmak
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Dk 75 Hamza Gür), Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Halil Akbunar, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (Dk 57 Sefa Narin), Salih Kavrazlı (Dk.57 İlham Depe), Ertuğrul İdris Furat (Dk 62 Muhammed Demir), Emir Kaan Gültekin (Dk 75 Zeki Dursun)
KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cinpir, Eslem Öztürk (Dk 55 Şükür Toğrak), Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş (Dk 82 Ertuğrul Tüysüz), Koray Tekin Bulman, Mehmet Ali Büyüksayar, Ayberk Kaygısız (Dk 65 Bilal Ayaz İnel), Yasin Yağız Dilek, Metehan Mertöz (Dk 55 Hozan Harman), Muhammet Akpınar (Dk 82 Emre Balkı), Semih Üstün
GOLLER: Dk 11, Dk 19 ve Dk 45+3 Salih Kavrazlı, Dk 50 Emir Kağan Gültekin (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Dk 86 Semih Üstün (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul İdris Furat, Rahmetullah Berişbek (Bursaspor), Muhammed Akpınar (Kırklarelispor)
2'nci Lig Kırmızı grupta 24'üncü Hafta maçında sahasında Kırklarelispor'u ağırlayan lider Bursaspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.
