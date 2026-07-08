Bursaspor Başkanı Enes Çelik Kapalı Çarşı'da esnafla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor Başkanı Enes Çelik Kapalı Çarşı'da esnafla buluştu

Bursaspor Başkanı Enes Çelik Kapalı Çarşı\'da esnafla buluştu
08.07.2026 12:52  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'nin düzenlediği kahvaltıda esnafla bir araya geldi. Çelik, Bursaspor'un ortak değer olduğunu vurgularken, esnaf da kulübe maddi manevi destek sözü verdi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş tarafından Emir Han'da düzenlenen kahvaltı programında çarşı esnafıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin ve çok sayıda esnaf katıldı. Programda esnafın sorularını yanıtlayan Başkan Çelik, Bursaspor'un Bursa'nın ortak değeri olduğunu vurgularken, çarşının kulüp için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"Bursaspor'a maddi manevi destek vermeye hazırız"

Programda konuşan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, "Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Sevgili Enes Başkanımızın Bursaspor'a destekleri çok büyüktür. Katılımları için kendilerine de teşekkür ediyorum. Burada sizlerin sorularını yanıtlayacak. Bizler de Bursaspor'a maddi manevi her türlü desteği her zaman vermeye hazırız" dedi.

"Kapalıçarşı Bursaspor'un kalelerinden biri"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise çarşı esnafıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır çarşıyla alakalı bir düşüncemiz vardı, gelmek istiyorduk ama kısmet bugüneymiş. Bursaspor denilince akla Kapalıçarşı geliyor, bazı mahalleler geliyor. Buralar Bursaspor'un tabiri caizse kaleleri diyebileceğimiz noktalar. Böyle bir noktada aranızda olmak bana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bursa'yı seven takımını da sever"

Bursaspor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, Bursa'nın ortak değeri olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bursa'da yönetici olmak, ne yaptığınızdan bağımsız olarak önemli bir sorumluluktur. Bürokrat olabilirsiniz, farklı bir görevde olabilirsiniz. Bursa'yı seven, havasını seven, toprağını seven insan Bursa'nın takımını da sever. Bursa'ya ilgi duymayan bir insan ne takımını sever, ne sokağını sever, ne çarşısını sever. İnşallah Bursa'yı gerçekten seven insanların Bursa'da önemli yerlerde olmasını canıgönülden istiyorum" diye konuştu.

"Süper Lig'de olan bir Bursaspor istiyoruz"

Bursaspor'un hedeflerine ilişkin de konuşan Başkan Çelik, "Önümüzdeki sezon için artık 10 ay kaldı. Bir ay sonra lig başlıyor. 10 ay sonra Süper Lig'de olan bir Bursaspor ve bundan sonra da bu ligleri bir daha test etmeyen, alt ligleri bir daha görmeyen bir Bursaspor yaşarız. İnşallah biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu seneyi de güzel bir şekilde geçirip, seneye Süper Lig'de burada yine bir kahvaltı yaparız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bursaspor, Ekonomi, Futbol, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Enes Çelik Kapalı Çarşı'da esnafla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim
Süper Lig’in yeni takımından Aubameyang bombası Sessiz sedasız İstanbul’a getirdiler Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:05:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bursaspor Başkanı Enes Çelik Kapalı Çarşı'da esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.