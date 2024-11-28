Bursaspor\'daki İhale 9 Aralık\'a Ertelendi

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Bursaspor'daki kritik ihale ertelendi. Bursaspor lehine irtifak hakkı bulunan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki 2396 ada 5 parseldeki taşınmazın inşaat yapım işleri ve irtifak hakkı süresi boyunca alt kiralama hakkı ihalesi 9 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Bursaspor lehine irtifak hakkı bulunan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki 2396 ada 5 parseldeki taşınmazın inşaat yapım işleri ve irtifak hakkı süresi boyunca alt kiralama hakkı ihalesi, herhangi bir firmadan katılım olmaması nedeniyle ertelendi. İhale Kurulu Başkanı ve Bursaspor 2. Başkanı Emir Çokçağlayan, konuyla ilgili, "İhale şartnamemiz kapsamında herhangi bir şirket tarafından teminat yatırılmamıştır. Ancak, resmi olarak 4 ayrı firma teknik şartnameyi almış ve kulübümüzden incelenmek üzere ek süre talep etmiştir. İhale tarihinin 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 14.00'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi. - BURSA