TFF 3. Lig'in 6. haftasında mücadele eden Bursaspor, sahasında Kahramanmaraşspor'u ağırladı. Maç öncesi taraftarlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazdığı pankartları açtı.
TFF 3. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde seremonide taraftarlar, öldürülen kadınlarının isminin yazdığı pankartları açtı. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Anlamlı Pankart - Son Dakika
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