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Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor

Bursaspor, basına kapalı idmanlarda tempoyu yavaş yavaş arttırarak devre arası çalışmalarına devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacakları antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor
03.01.2024 - 17:31,
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Bursaspor'da devre arası çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, basına kapalı idmanlarda tempoyu yavaş yavaş arttırıyor.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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