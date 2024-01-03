Bursaspor, devre arası çalışmalarına hız veriyor

Bursaspor'da devre arası çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, basına kapalı idmanlarda tempoyu yavaş yavaş arttırıyor.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA