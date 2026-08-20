Bursaspor, Fatih Karagümrük\'e Hazır

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Pas pres oyunlarıyla devam eden çalışma, taktiksel varyasyonlarla noktalandı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı kafile, öğle saatlerinde kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Rekabette 11. randevu

İki köklü kulüp tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. 1964-1965 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 10 maçta Bursaspor'un 4 galibiyeti bulunurken, Fatih Karagümrük 3 kez sahadan üstün ayrıldı; 3 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.

Ligde ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, İstanbul deplasmanından da 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Yarın saat 21.30'da İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Sabri Öğe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çopur olacak.