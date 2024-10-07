Bursaspor Kalesini Gole Kapatan Tek Takım - Son Dakika
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Bursaspor Kalesini Gole Kapatan Tek Takım

Bursaspor, 3. Lig'de geride kalan 5 maçta gol yemeyerek lig tarihine geçti.

07.10.2024 12:18
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Bursaspor, profesyonel liglerde kalesini gole kapatan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 8'nci, Nesine 2. Lig'de 6'ncı ve 3. Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bu karşılaşmaların ardından liglerin tamamına bakıldığında kalesini gole kapatan tek takım 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar, geride kalan 5 maçta hiç gol yemedi, rakip fileleri ise 9 kez havalandırdı. 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, liderlik yarışında averajla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de tarih yazarak şampiyon olan ve geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Bursa temsilcisi, bu sezon iç sahadaki iki karşılaşmasını 40 binin üzerinde seyircinin önünde oynayarak futbolseverler ilgisini çekti.

En çok gol atan takım Galatasaray

Liglerde 24 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, en skorer takım olarak zirvede yer aldı.

Süper Lig'de hiç mağlup olmadan 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 22 puanla lider konumda bulunuyor.

18 takım galibiyetle tanışamadı

Karşılaşmaların ardından 18 takım henüz galibiyet elde edemedi.

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, 1.Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Afysonspor, Belediye Derincespor ve Diyarbekirspor, 3. Lig ekiplerinden ise Kırşehir FK, 23 Elazığ FK, Ergene Velimeşe, Kuşadasıspor, Tire 2021 FK, Viranşehir Belediyespor, Alanya 1221 FK, Niğde Belediyespor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 bu takımların arasında yer aldı.

Tek gol atamayan takım 23 Elazığ FK

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, profesyonel liglerde gol atamayan tek takım oldu.

Oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Elazığ temsilcisi, kalesinde de 3 gol yiyerek 2 puan toplayabildi ve 13. sırada yer aldı.

En çok golü Yeni Malatyaspor kalesinde gördü

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kalesinde en fazla gol gören takım oldu.

Malatya ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 25 gole engel olamadı. Oynadığı 8 maçta hiç puan alamayan Yeni Malatyaspor, son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursaspor Kalesini Gole Kapatan Tek Takım - Son Dakika

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