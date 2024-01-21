TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Barış Sun, Eren Öksüzler
Bursaspor: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Barış Dalkıran (Enes Gökhan dk. 73), Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç, Yusuf Sertkaya, Emre Tepegöz (Kerem Dede dk. 64), Berat Altındiş (Alperen Şirin dk. 73), Eren Güler (Enes Solakoğulları dk. 64)
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Tultak, Ersel Aslıyürek (Namık Barış Çelik dk. 46), Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Burak Karapınar dk. 84), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Onur Öztonga, Ali Aydemir (İsmail Düzgün dk. 72), Serhat Kot, Ahmet Memiş
Goller: Ali Aydemir (dk. 17, 22) (Karacabey Belediyespor), Yiğit Fidan (dk. 80) (Bursaspor)
Sarı kart: Berke Özgün (Karacabey Belediyespor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika