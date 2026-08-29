Bursaspor Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Bursaspor Kayserispor'u 2-1 Yendi

Bursaspor Kayserispor\'u 2-1 Yendi
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Bursaspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise ilk mağlubiyetini aldı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 87 Camara), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. Moreno), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Benhur Keser (Dk. 65 Radu), Seferi, Hasani

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Zeki Yavru), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Dk. 72 Soner Aydoğdu), Lincoln, Elitim (Dk. 85 Baran Başyiğit), Halil Akbunar (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Boutrah, Iheanacho (Dk. 85 Baker)

GOLLER: Dk. 31 Hasani (Metro Kayserispor), Dk. 58, Iheanacho, Dk. 77 Alperen Babacan (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Hasani, Tabidze, Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Alperen Babacan, Lincoln (Bursaspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Metro Holding Kayserispor sahasında konuk ettiği Bursaspor 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Bursaspor maç fazlasıyla zirveye ortak olarak puanını 9'a yükseltti. Ev sahibi Kayserispor ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sonrası ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

17'nci dakikada Kayserispor sol kanattan kontra atağa çıktı. Ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Seferi'nin rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş savunmadan sekerek kaleci Kerem'de kaldı.

20'nci dakikada sağ kanatta Kayserisporlu oyuncular seri şekilde ver-kaç yaptı. Kafalardan seken topu önünde bulan Görkem'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten oyun alanının dışına çıktı.

21'inci dakikada Sinan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Dulca'nın yere düşerken dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

28'inci dakikada Kayserispor sol kanattan hızlı çıktı. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Hasani seri çalımlarla rakiplerinden sıyrılmak isterken Alperen Babacan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Hasani top ve rakibi ayrı köşelere göndererek penaltı vuruşu sonrası takımını öne geçirdi: 1-0.

36'ncı dakikada Hasani'nin ara pasına hareketlenen Benhur'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Hasani'nin yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

45+3'üncü dakikada Iheanacho'nun ceza sahası yayının üstünden yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kaleci Gökhan'da kaldı.

45+4'üncü dakikada Lincoln'ün sert vuruşunda Gökhan Değirmenci yere uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada Bursasspor atağında ceza sahası içinde Tabidze'nin Halil Akbunar'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

58'inci dakikada penaltı noktasının başına geçen Iheanacho'nun vuruşunda top fileleri havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.

62'nci dakikada sol kanattan yapılan ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Maçın hakemi yardımcısının uyarısı ile pozisyon öncesi Halil'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda Iheanacho topu kontrol etti. Tek topta meşin yuvarlağı kontrol eden Alperen'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

84'üncü dakikada Seferi'nin şık pasında topu kontrol eden Monero'nun ceza sahası yayının sol çaprazından yaptığı sert vuruşta falso alan topu kaleci Kerem son anda tokatlayarak kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Gökhan Değirmenci, Semih Güler, Kayserispor, Kadir Has, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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