Bursaspor Kemerkent Bulvarspor Maçına Hazırlanıyor

TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar, Kemerkent Bulvarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. - BURSA