Bursaspor Maçında Taraftar Yasağı - Son Dakika
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Bursaspor Maçında Taraftar Yasağı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bornova 1877'nin Bursaspor ile oynayacağı iç saha maçında, konuk Bursaspor taraftarları için deplasman yasağı getirildi. İzmir Valiliği, aynı gün şehrin merkezinde başka takımların da maç oynaması nedeniyle bu kararı aldı.

06.12.2024 11:38
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off yarışındaki Bornova 1877'nin 8 Aralık Pazar günü şampiyonluk yarışında şimdiden büyük avantaj elde eden namağlup lider Bursaspor'la oynayacağı iç saha maçında konuk taraftara deplasman yasağı geldi. İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, aynı gün kent merkezinde Bursaspor'un grupta şampiyonluk yarışındaki rakibi Karşıyaka'nın yanı sıra 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928 ve Altınordu'nun da aynı saatte iç saha maçları olduğu için konuk Bursaspor taraftarlarının tribüne alınmasına izin vermedi. Bursaspor taraftarları bu sezon her iç saha maçında 43 bin kapasiteli Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nu tıklım tıklım doldururken, Bornova 1877 Başkanı Hüseyin Ok, konuk taraftarları İzmir'e davet etmişti. Bornova ekibi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada maraton ve kale arkası tribünleri rakip taraftarlara tahsis ederek bilet geliri elde etmeyi planlıyordu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Maçında Taraftar Yasağı - Son Dakika

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