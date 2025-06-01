Bursaspor, Orta Sahaya Sefa Narin Takviyesi Yaptı

Bursaspor, yeni sezon öncesi orta sahaya Sefa Narin takviyesi yaptı. 6 numara pozisyonunda görev alacak oyuncu resmi olarak açıklandı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak orta saha oyuncusu Sefa Narin ile anlaşmaya vardı. 6 numara pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncunun transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Sefa Narin kimdir?

1994 Kocaeli doğumlu olan Sefa Narin, futbola Kocaelispor altyapısında başladı. Kariyerinde Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncu, orta sahada hem defansif hem de ofansif rollerde görev alabiliyor.

Çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla tanınan Sefa Narin, son olarak Nesine 2. Lig'in şampiyon ekiplerinden Serik Belediyespor'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon 1610 dakika sahada kalan oyuncu, 27 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. - BURSA