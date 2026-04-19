Bursaspor Şampiyon, Beykoz Düşüyor

19.04.2026 18:30
Bursaspor, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti. Beykoz Anadoluspor küme düştü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta 37. hafta müsabakaları oynandı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek 77 puana yükselen Bursaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor ise deplasmanda Bucaspor 1928 ile 3-3 berabere kaldı.

Ayrıca Beyaz Grup'ta konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 30'a yükselten Beykoz Anadoluspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kırmızı Grup'ta ise Muşspor, play-off oynamayı garantiledi.

Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR33245482196377
2.MARDİN 1969 33224767254270
3.ALİAĞA FUTBOL33216681275469
4.MUŞSPOR33207676354167
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR33204979314864
6.ISBAŞ ISPARTA 32 33189670343663
7.GÜZİDE GEBZESPOR 33169854292557
8.MENEMEN FK33146135247548
9.ANKARA DEMİRSPOR33146134545048
10.KCT 1461 TRABZON FK33138125046447
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR331014949381144
12.FETHİYESPOR3311101252411143
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL33127143836243
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR3389164149-833
15.SOMASPOR3386193965-2630
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 3243252294-7212
17.ADANASPOR 33312917153-1361
18.YENİ MALATYASPOR3202308108-100-52
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 9, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 35248380334780
2.MUĞLASPOR35209648192969
3.ADANA 01 FK361910755352067
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR35206980374366
5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR35188961421962
6.MKE ANKARAGÜCÜ3517994840860
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR351611865422359
8.İSKENDERUNSPOR 35168114940956
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR351313963521152
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR35156145547851
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ35121584234851
12.GMG KASTAMONUSPOR35119154453-942
13.KARACABEY BELEDİYESPOR 35118164654-841
14.MERKÜR JET ERBAASPOR35107183958-1934
15.ALTINORDU35810173157-2634
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR3586213563-2830
17.KEPEZSPOR FUTBOL3558223372-3923
18.KARAMAN FK3539232784-5718
19.BUCASPOR 19283538243776-3914

NOT: Merkür Jet Erbaaspor ve Bucaspor 1928'in 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Elinde balta, ağzında küfür Yolcu otobüsüne tehditler savurdu Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
