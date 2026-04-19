Bursaspor Şampiyon, Beykoz Düşüyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta 37. hafta müsabakaları oynandı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek 77 puana yükselen Bursaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor ise deplasmanda Bucaspor 1928 ile 3-3 berabere kaldı.
Ayrıca Beyaz Grup'ta konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 30'a yükselten Beykoz Anadoluspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kırmızı Grup'ta ise Muşspor, play-off oynamayı garantiledi.
Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|33
|24
|5
|4
|82
|19
|63
|77
|2.MARDİN 1969
|33
|22
|4
|7
|67
|25
|42
|70
|3.ALİAĞA FUTBOL
|33
|21
|6
|6
|81
|27
|54
|69
|4.MUŞSPOR
|33
|20
|7
|6
|76
|35
|41
|67
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|33
|20
|4
|9
|79
|31
|48
|64
|6.ISBAŞ ISPARTA 32
|33
|18
|9
|6
|70
|34
|36
|63
|7.GÜZİDE GEBZESPOR
|33
|16
|9
|8
|54
|29
|25
|57
|8.MENEMEN FK
|33
|14
|6
|13
|52
|47
|5
|48
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|14
|6
|13
|45
|45
|0
|48
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|33
|13
|8
|12
|50
|46
|4
|47
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|33
|10
|14
|9
|49
|38
|11
|44
|12.FETHİYESPOR
|33
|11
|10
|12
|52
|41
|11
|43
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|33
|12
|7
|14
|38
|36
|2
|43
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|33
|8
|9
|16
|41
|49
|-8
|33
|15.SOMASPOR
|33
|8
|6
|19
|39
|65
|-26
|30
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|32
|4
|3
|25
|22
|94
|-72
|12
|17.ADANASPOR
|33
|3
|1
|29
|17
|153
|-136
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|32
|0
|2
|30
|8
|108
|-100
|-52
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|35
|24
|8
|3
|80
|33
|47
|80
|2.MUĞLASPOR
|35
|20
|9
|6
|48
|19
|29
|69
|3.ADANA 01 FK
|36
|19
|10
|7
|55
|35
|20
|67
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|35
|20
|6
|9
|80
|37
|43
|66
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|35
|18
|8
|9
|61
|42
|19
|62
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|17
|9
|9
|48
|40
|8
|60
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|35
|16
|11
|8
|65
|42
|23
|59
|8.İSKENDERUNSPOR
|35
|16
|8
|11
|49
|40
|9
|56
|9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|35
|13
|13
|9
|63
|52
|11
|52
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|35
|15
|6
|14
|55
|47
|8
|51
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|35
|12
|15
|8
|42
|34
|8
|51
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|35
|11
|9
|15
|44
|53
|-9
|42
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|35
|11
|8
|16
|46
|54
|-8
|41
|14.MERKÜR JET ERBAASPOR
|35
|10
|7
|18
|39
|58
|-19
|34
|15.ALTINORDU
|35
|8
|10
|17
|31
|57
|-26
|34
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|35
|8
|6
|21
|35
|63
|-28
|30
|17.KEPEZSPOR FUTBOL
|35
|5
|8
|22
|33
|72
|-39
|23
|18.KARAMAN FK
|35
|3
|9
|23
|27
|84
|-57
|18
|19.BUCASPOR 1928
|35
|3
|8
|24
|37
|76
|-39
|14
NOT: Merkür Jet Erbaaspor ve Bucaspor 1928'in 3'er puanı silinmiştir.
