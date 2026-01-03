Bursaspor\'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Bursaspor, Karacabey Belediyespor forması giyen Bursa doğumlu sol bek Talha Yünkuş'un transferini resmen açıkladı.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen Talha Yünkuş ile her konuda anlaşmaya vardığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 18 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Sol bek ve sol kanatta görev yapabilen Talha Yünkuş, Bursa doğumlu olmasının yanı sıra Bursaspor altyapısından yetişmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Tecrübeli futbolcunun kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK, Alanya Kestel ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formaları da bulunuyor. Talha Yünkuş bugüne kadar profesyonel kariyerinde 9 1. Lig, 25 2. Lig ve 59 3. Lig maçında görev aldı.

Transferin ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferle ilgili bir paylaşımda bulundu,

"Hoş geldin Talha kardeşim. Barış abinle birlikte sol bekimiz sana emanet. Kulübümüz yine karakterli, yetenekli bir evladını yuvaya döndürdü. Sıra 10 numarada." - BURSA