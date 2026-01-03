Bursaspor'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu

Bursaspor\'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu
03.01.2026 21:35  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Bursaspor, Bursa doğumlu sol bek Talha Yünkuş'un transferini açıkladı. Talha, Karacabey Belediyespor'dan katılarak takımın yeni sol bek oyuncusu oldu.

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Bursaspor, Karacabey Belediyespor forması giyen Bursa doğumlu sol bek Talha Yünkuş'un transferini resmen açıkladı.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen Talha Yünkuş ile her konuda anlaşmaya vardığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 18 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Sol bek ve sol kanatta görev yapabilen Talha Yünkuş, Bursa doğumlu olmasının yanı sıra Bursaspor altyapısından yetişmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Tecrübeli futbolcunun kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK, Alanya Kestel ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formaları da bulunuyor. Talha Yünkuş bugüne kadar profesyonel kariyerinde 9 1. Lig, 25 2. Lig ve 59 3. Lig maçında görev aldı.

Transferin ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferle ilgili bir paylaşımda bulundu,

"Hoş geldin Talha kardeşim. Barış abinle birlikte sol bekimiz sana emanet. Kulübümüz yine karakterli, yetenekli bir evladını yuvaya döndürdü. Sıra 10 numarada." - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Bursaspor, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 02:19:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bursaspor'un 6. transferi Talha Yünkuş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.