Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, her anlamda hazır olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor karşılaşması öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Er, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Bu sezon ilk kez taraftarlarının karşısına lider olarak çıkacaklarını hatırlatan Mustafa Er, bunun hazırlık süreçlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını söyledi. Takımın her anlamda karşılaşmaya hazır olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, hedeflerinin taraftar desteğini de arkalarına alarak liderliği sürdürmek olduğunu belirtti.

"İlk defa lider olarak çıkıyoruz ama bizim için farklı bir maç olmayacak. Her müsabakaya nasıl hazırlanıyorsak buna da öyle hazırlandık. Takım olarak her anlamda hazırız. Seyircimizin desteğiyle kuvvetli bir oyun oynayıp kazanarak liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz."

"O gün geride kaldı"

Bandırmaspor ile 4 yıl önce oynanan karşılaşmada yaşanan hayal kırıklığının hatırlatılması üzerine Mustafa Er, geçmişten ziyade bugüne odaklandığını söyledi. Rakipten çok kendi oyun planlarının sahaya doğru şekilde yansıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Er, Bursaspor'un ligdeki gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün geride kaldı. Evet, çok üzüldük ama ben anı yaşama taraftarıyım. Rakibin kim olduğundan çok bizim aynı oyun planımızı sahaya yansıtmamız önemli. Bizim ligdeki gidişatımız gayet iyi. Bu maçta da 90 dakika plana sadık kalarak, istekli, arzulu oynayarak 3 puanı taraftara hediye etmek istiyoruz. Oyun olarak istediğimiz seviye belki de hiçbir zaman olmayacak çünkü beklentimiz kusursuz seviye. Fakat biz o kusursuz seviyeye yaklaştık. Tabii belirli şeylerin oturması da süreçle alakalı. Biz üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Geride kalan 12 haftanın tamamından memnunum. Ben kazanırken de kaybederken de sakin olma taraftarıyım. Hiçbirini abartmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bazı maçlarda tabii ki düşüşler yaşanacaktır. Genel hatlarıyla liderliğe yükselmemiz bizim için çok değerli."

Iheanacho oynayacak mı? Mustafa Er açıkladı

Keçiörengücü deplasmanında attığı golün ardından yaşadığı problem nedeniyle oyundan alınan Kelechi Iheanacho hakkında da bilgi veren Mustafa Er, Nijeryalı golcüyü maçın ardından dinlendirdiklerini belirtti. Er, Iheanacho'nun Bandırmaspor karşısında forma giymesinde bir sorun beklemediğini söylerek, "Iheanacho'yu maçtan sonra 1-2 gün dinlendirdik. Bugün bizimle beraber idmana çıkacak. Bandırmaspor maçında oynamasıyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Sezon sonuna kadar klasik bir 11'imiz olmayacak"

Lincoln Henrique'nin cezalı olması ve ilk 11'de yapılabilecek değişikliklerle ilgili de konuşan Mustafa Er, sezon boyunca sabit bir kadroyla sahaya çıkmayı düşünmediğini belirtti. Rakibe, oyuncuların fiziksel durumuna ve maç planına göre değişikliklerin süreceğini ifade ederek, "Kadromuzda her zaman değişim olabilir. Son 3 maça baktığımızda da 2'şer değişiklik yaptık. Bu bazen rakibe göre, bazen de fiziksel veya oyun planına göre değişebilir. Sezon sonuna kadar klasik bir 11'imiz olmayacak. Olması taraftarı da değilim. Her oyuncuyu hazır tutmalıyız" açıklamasında bulundu.