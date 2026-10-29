Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız"
Haber Videosu

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, her anlamda hazır olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, her anlamda hazır olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor karşılaşması öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Er, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Bu sezon ilk kez taraftarlarının karşısına lider olarak çıkacaklarını hatırlatan Mustafa Er, bunun hazırlık süreçlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını söyledi. Takımın her anlamda karşılaşmaya hazır olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, hedeflerinin taraftar desteğini de arkalarına alarak liderliği sürdürmek olduğunu belirtti.

"İlk defa lider olarak çıkıyoruz ama bizim için farklı bir maç olmayacak. Her müsabakaya nasıl hazırlanıyorsak buna da öyle hazırlandık. Takım olarak her anlamda hazırız. Seyircimizin desteğiyle kuvvetli bir oyun oynayıp kazanarak liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz."

"O gün geride kaldı"

Bandırmaspor ile 4 yıl önce oynanan karşılaşmada yaşanan hayal kırıklığının hatırlatılması üzerine Mustafa Er, geçmişten ziyade bugüne odaklandığını söyledi. Rakipten çok kendi oyun planlarının sahaya doğru şekilde yansıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Er, Bursaspor'un ligdeki gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün geride kaldı. Evet, çok üzüldük ama ben anı yaşama taraftarıyım. Rakibin kim olduğundan çok bizim aynı oyun planımızı sahaya yansıtmamız önemli. Bizim ligdeki gidişatımız gayet iyi. Bu maçta da 90 dakika plana sadık kalarak, istekli, arzulu oynayarak 3 puanı taraftara hediye etmek istiyoruz. Oyun olarak istediğimiz seviye belki de hiçbir zaman olmayacak çünkü beklentimiz kusursuz seviye. Fakat biz o kusursuz seviyeye yaklaştık. Tabii belirli şeylerin oturması da süreçle alakalı. Biz üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Geride kalan 12 haftanın tamamından memnunum. Ben kazanırken de kaybederken de sakin olma taraftarıyım. Hiçbirini abartmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bazı maçlarda tabii ki düşüşler yaşanacaktır. Genel hatlarıyla liderliğe yükselmemiz bizim için çok değerli."

Iheanacho oynayacak mı? Mustafa Er açıkladı

Keçiörengücü deplasmanında attığı golün ardından yaşadığı problem nedeniyle oyundan alınan Kelechi Iheanacho hakkında da bilgi veren Mustafa Er, Nijeryalı golcüyü maçın ardından dinlendirdiklerini belirtti. Er, Iheanacho'nun Bandırmaspor karşısında forma giymesinde bir sorun beklemediğini söylerek, "Iheanacho'yu maçtan sonra 1-2 gün dinlendirdik. Bugün bizimle beraber idmana çıkacak. Bandırmaspor maçında oynamasıyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Sezon sonuna kadar klasik bir 11'imiz olmayacak"

Lincoln Henrique'nin cezalı olması ve ilk 11'de yapılabilecek değişikliklerle ilgili de konuşan Mustafa Er, sezon boyunca sabit bir kadroyla sahaya çıkmayı düşünmediğini belirtti. Rakibe, oyuncuların fiziksel durumuna ve maç planına göre değişikliklerin süreceğini ifade ederek, "Kadromuzda her zaman değişim olabilir. Son 3 maça baktığımızda da 2'şer değişiklik yaptık. Bu bazen rakibe göre, bazen de fiziksel veya oyun planına göre değişebilir. Sezon sonuna kadar klasik bir 11'imiz olmayacak. Olması taraftarı da değilim. Her oyuncuyu hazır tutmalıyız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
Mustafa ErBursasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı 5 kişi hayatını kaybetti Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu 3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
20:23
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon Liderlerle yemekteyken aradı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 20:37:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Her anlamda hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android