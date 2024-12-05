Bursaspor Türkiye Kupası\'na Veda Etti

Spor

STAT: Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk

HAKEMLER: Kaan Kara, Ersin Erbay, Fatih Yüzbaşı

BURSASPOR: Zekeriya Topayan - Barış Dalkıran (Dk. 83 Mehmet Çetin), Hamza Gür, Yiğit Ali Bayrak (Dk. 98 Musa Çağıran), Sedat Cengiz, Bora Yılmaz (Dk. 78 Ahmet İlhan Özek), Eren Tunalı (Dk. 46 Bilal Güney), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Mustafa Genç (Dk. 57 İlhan Depe), Mücahit Can Akçay

VANSPOR: Cantuğ Temel - Onur Özcan (Dk. 46 Burak Kavlak), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Kerem Çağatay (Dk. 63 Ali Doğan), Bekir Can Kara, Sergen Yatağan (Dk. 75 Erden Seçgin), Harun Kavaklıdere (Dk. 82 Rıdvan Dönmez), Hasan Bilal (Dk. 46 Mert Örnek), Batuhan Kör (Dk. 98 Fuat Bavuk)

GOLLER: Dk. 65 Barış Dalkıran, Dk. 89 Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), Dk. 68 Harun Kavaklıdere, Dk. 74 Batuhan Kör (Vanspor)

SARI KARTLAR: Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak, Mehmet Yiğit, (Bursaspor) Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor)

Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında 2'nci lig takımlarından Vanspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltı atışları sonucu 7-6'lık skorla kaybederek kupaya veda etti.