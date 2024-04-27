Bursaspor'un efsane futbolcusu Müfit Gürsu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursaspor'un efsane futbolcusu Müfit Gürsu son yolculuğuna uğurlandı

Bursaspor\'un efsane futbolcusu Müfit Gürsu son yolculuğuna uğurlandı

Bursaspor'un efsane futbolcularından Müfit Gürsu, 82 yaşında Bursa'da vefat etti. Gürsu'nun cenazesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami'nde kılınan ikindi namazının ardından Hasköy Mezarlığına defnedildi. Acılı gününde Gürsu ailesi, sevenleri ve dostları tarafından yalnız bırakılmadı.

27.04.2024 20:00
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Bursaspor'un efsane eski futbolcusu Müfit Gürsu, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursaspor'un efsane futbolcularından Müfit Gürsu, 82 yaşında Bursa'da vefat etti. İlk 1965 yılında yeşil-beyazlı kulübün formasını giyen Gürsu, sağ bek olarak çıktığı 224 maçta 7 gol attı. Gürsu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığına defnedildi.

Gürsu ailesini, acılı gününde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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