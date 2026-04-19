Bursaspor\'da şampiyonluk coşkusu: "Bu başarı Bursa\'ya çok yakıştı"

Bursaspor'un elde ettiği önemli galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan isimler, hem takımı hem de taraftarı tebrik ederek şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, maç sonrası yaptığı açıklamada karşılaşmanın yüksek tempoda geçtiğini belirterek, futbolcuların sahada büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti. Her iki takımı da tebrik eden Biba, özellikle taraftarın performansına dikkat çekerek, "90 dakika boyunca hiç durmadan tezahürat yapan taraftarlarımız, hem futbolcularımızı hem de bizleri coşturdu" dedi.

Yaşanan üzücü olaylar nedeniyle planlanan kutlamaların ertelendiğini hatırlatan Şahin Biba, "İki hafta sonra son maçın ardından şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı. Duygularını dile getirirken zorlandığını belirten Biba, destek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise sezon boyunca verilen emeğe dikkat çekti. Gürkan, "Bu azmin nasıl bir başarı getirdiğini hep birlikte gördük. Taraftarımızın coşkusu ve takıma sahip çıkması, bu başarıda en büyük paylardan biri oldu" diye konuştu.

Bursaspor taraftarının oluşturduğu atmosferin Türkiye genelinde yankı uyandırdığını ifade eden Davut Gürkan, kulüp yönetimine de teşekkür ederek, "Bursa'nın kenetlendiğinde neler başarabileceğini gördük. Bu şampiyonluk hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye yakıştı" şeklinde konuştu. - BURSA