Bursaspor ve MKE Ankaragücü iftar sofrasında buluştu

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, MKE Ankaragücü yönetimi ve futbolcularını Bursa'da iftarda ağırladı.

Bursaspor ile Ankaragücü, Bursa'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, teknik heyet ve futbolcularla iftar sofrasında buluştu. Bursa'da oynanan karşılaşma için kente gelen Ankaragücü kafilesi, maç sonrası düzenlenen organizasyonda Bursaspor yönetimiyle bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Enes Çelik'ten dostluk mesajı

İftar buluşmasına ilişkin açıklamada bulunan Enes Çelik, iki kulüp arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü Başkanı değerli dostum Sn. İlhami Alparslan ile Ankaragücü teknik heyeti ve futbolcularıyla Bursa'da iftar sofrasında birlikteydik. Kardeş takımımıza ligin kalan bölümünde başarılar diliyorum."

Başkent temsilcisi aynı gün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanan karşılaşmada Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. - BURSA