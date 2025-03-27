Buruk ve Solskjaer Derbide Karşılaşıyor - Son Dakika
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Buruk ve Solskjaer Derbide Karşılaşıyor

Buruk ve Solskjaer Derbide Karşılaşıyor

Okan Buruk ve Ole Gunnar Solskjaer, iki takımın derbisinde daha önce 1'er galibiyet aldı.

27.03.2025 11:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Bu maçlarda iki teknik adam da 1'er galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Derbi iki takımın teknik direktörünün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı.

Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, iki takım da 1'er galibiyet elde etti.

Okan Buruk ile Ole Gunnar Solskjaer arasında oynanan maçlar şöyle:

04.11.2020

Başakşehir: 2 - Manchester United: 1

24.11.2020

Manchester United: 4 - Başakşehir: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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