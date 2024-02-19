Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında bulunan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ikinci gününde heyecan dolu anlara sahne oldu. İkinci gün müsabakaları 43 kg, 49 kg, 57 kg, 65 kg ve 73 kg sıkletlerinde düzenlendi.

Takım olarak Taşoluk Belediye Spor Kulübü Şampiyonada 110 puan toplayarak birinci oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış ve Spor Lisesi Müdürü Yunus Otursun tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR