Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu

Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında bulunan Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ikinci gününde Taşoluk Belediye Spor Kulübü 110 puan toplayarak birinci oldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

19.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında bulunan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ikinci gününde heyecan dolu anlara sahne oldu. İkinci gün müsabakaları 43 kg, 49 kg, 57 kg, 65 kg ve 73 kg sıkletlerinde düzenlendi.

Takım olarak Taşoluk Belediye Spor Kulübü Şampiyonada 110 puan toplayarak birinci oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış ve Spor Lisesi Müdürü Yunus Otursun tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Belediye Spor Kulübü birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement