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Büyük Atatürk Koşusu'nun şampiyonu EGO Spor'dan - Son Dakika
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Büyük Atatürk Koşusu'nun şampiyonu EGO Spor'dan

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nun erkeklerdeki şampiyonu EGO Spor'dan Bahattin Üney oldu. Koşu, yoğun yağış altında başladı ve Anıttepe'de tamamlandı. EGO Spor'un başarısıyla mutluluk duyulduğu belirtildi. Birincilere 18 bin, ikincilere 16 bin, üçüncülere ise 14 bin para ödülü verildi.

27.12.2023 - 19:28,
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- Büyük Atatürk Koşusu'nun şampiyonu EGO Spor'dan

ANKARA - Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nun erkeklerdeki şampiyonu EGO Spor'dan Bahattin Üney oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Dikmen Keklikpınarı'ndan yoğun yağış altında başlayan yarışı sporcular Anıttepe'de tamamladı. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuyu erkeklerde birinciliği 24.06.23'lük zamanıyla EGO Spor'dan Bahattin Üney elde etti.

EGO Spor'un başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "Şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılan 88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'un birinci olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. EGO Spor olarak başarılarımız devam ediyor. İnşallah başarılarımız devam eder" diye konuştu.

Koşuyu birincilikle bitiren EGO Sporlu Bahattin Üney, şöyle konuştu:

"Çok mutlu, çok gururluyum. Çünkü benim için anlamı inanılmaz büyük bir yarış. Atamın buraya gelişinin 104. yılı daha önce üçüncü olmuştum şampiyon olmayı gerçekten çok istiyordum. Çok çalıştım, Allah'a çok şükür şampiyon oldum. Bana tüm desteğiyle yardımlarıyla maddi ve manevi yanımda olan Mansur Yavaş Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Bu yaşta şampiyon olmak gurur verici."

Birincilere 18 bin, ikincilere on 16 bin, üçüncülere ise 14 bin para ödülü verildi. İlk 10 sıraya da para ödülü verilirken yarışı tamamlayan her sporcuya ise hatıra madalya verildi.

Koşuya; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ve sporcular katıldı.

Büyük Atatürk Koşusu\'nun şampiyonu EGO Spor\'dan
Kaynak: İHA
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