Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti - Son Dakika
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Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti

08.05.2022 21:01
Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti

Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşması 1-1 berabere bitti. Sezonun son derbisinde sarı-lacivertliler, Filip Novak ile öne geçerken Kara Kartal, Rachid Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle skorda eşitlik sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 69 puanla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 55 puana ulaşarak, 7. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Nefes kesen sezonun son derbisi 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Novak'la öne geçti. Bu golden saniyeler sonra ise Novak, Beşiktaş lehine bir penaltıya sebebiyet verdi. Siyah-beyazlılarda topun başına geçen Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Sezonun son derbisi nefes kesti! Beşiktaş ile Fenerbahçe puanları paylaştı

PENALTI BU KEZ KAÇMADI

Önde olmanın avantajıyla oyunu kendi yarı alanında kabul etmeye başlayan Fenerbahçe'ye cezayı Rachid Ghezzal kesti. Yine Novak'ın sebep olduğu penaltıda, 29 yaşındaki futbolcu topu ağlara gönderdi ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Sezonun son derbisi nefes kesti! Beşiktaş ile Fenerbahçe puanları paylaştı

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Beşiktaş'ta 46. dakikada Larin gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Altay ile karşı karşıya kalan Kanadalı golcünün şutunu, milli kaleci ayaklarıyla çıkardı. 75. dakikadan sonra oyuna dengeyi getiren Fenerbahçe, Beşiktaş kalesinde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 69 puanla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 7. sırada kalarak Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

Sezonun son derbisi nefes kesti! Beşiktaş ile Fenerbahçe puanları paylaştı
YORUMLAR
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Novak'tan 1 gol, 2 penaltı! Novak'tan 1 gol, 2 penaltı! Derbide inanılmaz anlar! Skor yeniden değişti Derbide inanılmaz anlar! Skor yeniden değişti

Rachid Ghezzal, Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti - Son Dakika
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