Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti - Son Dakika

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Nefes kesen sezonun son derbisi 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Novak'la öne geçti. Bu golden saniyeler sonra ise Novak, Beşiktaş lehine bir penaltıya sebebiyet verdi. Siyah-beyazlılarda topun başına geçen Batshuayi, penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

PENALTI BU KEZ KAÇMADI

Önde olmanın avantajıyla oyunu kendi yarı alanında kabul etmeye başlayan Fenerbahçe'ye cezayı Rachid Ghezzal kesti. Yine Novak'ın sebep olduğu penaltıda, 29 yaşındaki futbolcu topu ağlara gönderdi ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Beşiktaş'ta 46. dakikada Larin gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Altay ile karşı karşıya kalan Kanadalı golcünün şutunu, milli kaleci ayaklarıyla çıkardı. 75. dakikadan sonra oyuna dengeyi getiren Fenerbahçe, Beşiktaş kalesinde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 69 puanla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 7. sırada kalarak Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.