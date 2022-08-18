Zafer Kupasında dostluk kazandı - Son Dakika
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Zafer Kupasında dostluk kazandı

18.08.2022 13:25
Zafer Kupasında dostluk kazandı

Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Şuhut İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek, protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. İlk yarıda her iki takımın baskılı oyunu ile devam eden Zafer Kupasında dostluk kazandı. - AFYONKARAHİSAR

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Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren koca tutuklandı Zafer Kupası'nda dostluk kazandı Zafer Kupası'nda dostluk kazandı
Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Karahisar, Hisarcık, Şuhut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Kupasında dostluk kazandı - Son Dakika

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