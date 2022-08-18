Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Şuhut İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek, protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. İlk yarıda her iki takımın baskılı oyunu ile devam eden Zafer Kupasında dostluk kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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