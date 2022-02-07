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Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu

07.02.2022 13:38
Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu

Gruplarını birincilikle tamamlayan Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 futbol takımı oyuncularına, kupalarını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün verdi.

Gruplarını birincilikle tamamlayan Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 futbol takımı oyuncularına, kupalarını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün verdi.

Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 futbol takımları başarılı bir sezona imza atarak şampiyon oldu. Her iki takım Türkiye ve İstanbul elemelerine katılmaya hak kazandı.

"Desteğimiz her zaman sürecek"

Büyükçekmece Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, başarılarının devamını diledi. Türkiye elemeleri ve İstanbul elemelerinde oynayacakları karşılaşmalarda her iki takımın da başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Başkan Akgün, "Kazanmak, şampiyon olmak tabi ki çok önemli. Ama çok daha önemlisi centilmence mücadele etmektir. Sizler bu anlamda da üzerinize düşeni yapıyor, Büyükçekmece'yi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bizlere düşen de sizlere her zaman destek olmaktır. Desteğimizi her zaman devam edecektir. Hepinizi tek tek kutluyor, bundan sonrası için de başarılarınızın devamını siliyorum" ifadesini kullandı.

Genç futbolculardan örnek davranış

Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takım oyuncuları Başkan Akgün'e İstanbul ve Türkiye elemelerinde başarı elde edeceklerini ve Büyükçekmece'yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler. Genç futbolcular örnek bir davranışa da imza attı. SMA hastası Kuzey Ali'ye destek isteyen futbolcular açtıkları pankart ile "Haydi Büyükçekmece Kuzey Ali'ye Umut Ol" mesajı verdi. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu
Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu
Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu
Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu
Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu

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Büyükçekmece Belediyespor, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükçekmece Belediyespor U16 ve U18 takımları ilçenin gururu oldu - Son Dakika Spor


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