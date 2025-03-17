Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi - Son Dakika
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Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi

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Hollywood yıldızları Tom Cruise ve Ana De Armas, geçen hafta Londra'daki Battersea Heliport'ta bir arada görüntülendi. İkili, geçen ay Sevgililer Günü'nde birlikte yemek yemelerinin ardından aşk dedikodularını artırmaya devam etti. Ünlü aktör, heliport personeli ile sohbet ederken ve güvenlik görevlileriyle el sıkışırken keyifli görünüyordu.

17.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:46
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Tom Cruise ve Ana De Armas, geçen hafta Londra'daki Battersea Heliport'a birlikte geldiklerinde ikinci kez bir arada görüntülendiler.

62 yaşındaki dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Longcross Film Stüdyoları'nda geçirdiği günün ardından 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu ile yan yana yürürken oldukça neşeli bir şekilde gülümsüyordu.

İkili, geçen ay Sevgililer Günü'nde birlikte yemek yemelerinin ardından aşk dedikodularını artırmaya devam ederken hem Perşembe hem de Cuma akşamı Heliport'ta birlikte görüldüler.

Tom, çantalarını taşırken sade bir gri gömlek giymiş, Ana ise siyah bir mont tercih etmişti.

Ünlü aktör, heliport personeli ile sohbet ederken ve güvenlik görevlileriyle el sıkışırken çok keyifli görünüyordu.

Bu görüntüler, Tom ve Ana'nın Sevgililer Günü'nde Londra'nın eğlence merkezi Soho bölgesinde akşam yemeği için bir araya gelmelerinin ardından geldi.

Çift, o akşam dışarı çıktıklarında hayranları tarafından kuşatıldı ve etraflarında kalabalık oluşurken fotoğraf çektirmek için durakladılar.

Ana, mavi kot pantolon ve siyah bir blazer ceket giyerek zahmetsizce şık görünüyordu ve kombinini altın rengi bale babetleriyle tamamlamıştı.

Güzel oyuncu, uzun esmer saçlarını düz bir şekilde bırakmıştı ve hevesli hayranlarla sohbet ederken ışıltılı bir makyaj tercih etmişti.

Öte yandan, Hollywood'un yıldız ismi Tom, hayranlarını selamlarken neşeli görünüyordu ve gri bir polo gömlek ile lacivert bir takım elbise içinde şık bir görünüm sergiliyordu.

Bu iki A-sınıfı ünlü, canlı bir görüntü sergilediler ve restorandan çıkarken iki poşet paket yemek taşıyorlardı, ardından birlikte bir taksiye bindiler.

İngiliz haber sitesi MailOnline, o dönemde yorum almak için Tom ve Ana'nın basın sözcüleriyle iletişime geçtiğini belirtti.

Tom, en son Aralık ayında menajeri Maha Dakhil ile yakın dostluğunu, birlikte samimi bir akşam yemeğinde görüntülendiklerinde göstermişti.

Bu, ünlü aktörün daha önce menajerini Londra'daki lüks mekan Chiltern Firehouse'a bıraktığı görüldükten sonra bir hafta içinde ikinci birliktelikleri olmuştu.

"Top Gun" filmiyle tanınan Tom Cruise, kariyeri kadar aşk hayatıyla da biliniyor; üç kez evlendi ve yıllar içinde birçok ünlü kadınla ilişki yaşadı.

Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi

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Son Dakika Magazin Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • erkan zengin:
    adam malın iyisini biliyor 4 0 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    vay be cruise amcada yaşlanmış 3 0 Yanıtla
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