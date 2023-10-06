TFF Başkanı Büyükekşi o parmağı Çebi'ye mi salladı? İşte yaşananların içyüzü - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi o parmağı Çebi'ye mi salladı? İşte yaşananların içyüzü

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:56

Beşiktaş-Lugano maçında kendisini hedef alan küfürlü tezahüratlar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayıp stadı terk ettiği görülmüştü. Büyükekşi'nin Çebi'ye parmak sallamadığı ve tribünde kendisine küfür eden grupları gösterdiği iddia edildi.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 kaybederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin stadı terk etmesi çok konuşuldu. Büyükekşi'nin stattan ayrılmadan önce objektiflere yansıyanın aksine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallamadığını belirtti.

KÜFÜR EDENLERİ GÖSTERDİ

Mehmet Büyükekşi, stattan ayrılmadan önce hararetle Çebi'ye parmağını salladı ve daha sonra yerinden kalkarak çıkışa yöneldi. Ajansspor'da yer alan habere göre, Büyükekşi, Çebi'ye parmak salladığını yalanladı. Büyükekşi'nin küfür eden grupları parmağıyla gösterip tek tek saydığı iddia edildi.

STADI ERKEN TERK ETMEYİ PLANLIYORDU

Büyükekşi'nin stadı zaten erken terk edeceği ancak böyle olmasını ummadığı da öne sürüldü. Gaziantep'e gidecek olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin maçın 60. dakikasında Tüpraş Stadyumu'ndan ayrılmayı planladığı da öne sürüldü.

Mehmet Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi o parmağı Çebi'ye mi salladı? İşte yaşananların içyüzü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi o parmağı Çebi'ye mi salladı? İşte yaşananların içyüzü - Son Dakika
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