Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor - Son Dakika
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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor

28.04.2022 11:01
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Şampiyonaya katılacak milli judocular, Başkent Sofya'ya hareket etti. Organizasyonda Türkiye adına 8 kadın, 7 erkek milli judocu tatamiye çıkacak.

Olimpiyatlar sonrasında şampiyona için yoğun bir hazırlık dönemi geçiren millilerin madalya umudu yüksek.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda şu ana kadar 40 ülkeden 156 kadın ve 207 erkek judocu mücadele etmek için başvuruda bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocuların şampiyona öncesi İstanbul'daki son kampını ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Sizler, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın iskelet kadrosunu oluşturanlar arasında olduğunuzun bilincinde, müsabakalarda en iyi sonuçları almak için mücadele edin. Bu organizasyona ilk kez katılanlar için de rakiplerini tanıma ve maç tecrübelerini arttırması yönünden önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sofya'da tatamiye çıkacak milli judocular şöyle:

Kadınlar: Sıla Ersin, Merve Azak (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Yeksan (63 kilo), Minel Akdeniz, Fidan Ögel (70 kilo) ve Hilal Öztürk, Sebile Akbulut (+78 kilo).

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Ejder Toktay (66 kilo), Umalt Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler???????, Ömer Kemal Aydın (90 kilo) ve Munir Ertuğ (+100 kilo).

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor

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Bulgaristan, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlıyor - Son Dakika


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