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Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir'in konuşması Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, sona erdi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 21 Haziran Salı günü 78 ilden 412 kulüpte 4 bin 850 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada, 6'şar branşta mücadele eden Büyükler ve Gençler kategorilerinde milli takımlar belirlendi.

Belirlenen ayyıldızlı ekip, 11-20 Kasım 2022'de Antalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 6 branş ile 30 Eylül-9 Ekim 2022'de İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 4 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine, Kocaeli'nin güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu şampiyona bizim için çok önemliydi. Gençler ve büyükler kategorisinde milli takımlarımızı seçme şampiyonalarından biri..." diyen Demir, ilkini Ordu'da sonrasında İstanbul'da Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirdiklerini, Kocaeli'de ise en geniş katılımla Türkiye Kick Boks Şampiyonasını organize ettiklerini kaydetti.

Demir, şu bilgileri verdi:

"Bu faaliyet sonucunda takımız Antalya'da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ağustos ayında da Konya ilimizde 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Oraya da büyük bir katılım olur inşallah. A milli takımı olarak orada ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca gençler milli takımının faaliyetlerinden sonra aynı sıklet branş ve kategoride birinci olan takımlarımız inşallah İtalya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."