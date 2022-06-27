Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

27.06.2022 15:59

Müsabakalardan görüntüler Madalya töreni Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir'in konuşması Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı KOCAELİ - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Büyükler, Gençler,...

Müsabakalardan görüntüler

Madalya töreni

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir'in konuşması Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, sona erdi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 21 Haziran Salı günü 78 ilden 412 kulüpte 4 bin 850 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada, 6'şar branşta mücadele eden Büyükler ve Gençler kategorilerinde milli takımlar belirlendi.

Belirlenen ayyıldızlı ekip, 11-20 Kasım 2022'de Antalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 6 branş ile 30 Eylül-9 Ekim 2022'de İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 4 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine, Kocaeli'nin güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu şampiyona bizim için çok önemliydi. Gençler ve büyükler kategorisinde milli takımlarımızı seçme şampiyonalarından biri..." diyen Demir, ilkini Ordu'da sonrasında İstanbul'da Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirdiklerini, Kocaeli'de ise en geniş katılımla Türkiye Kick Boks Şampiyonasını organize ettiklerini kaydetti.

Demir, şu bilgileri verdi:

"Bu faaliyet sonucunda takımız Antalya'da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ağustos ayında da Konya ilimizde 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Oraya da büyük bir katılım olur inşallah. A milli takımı olarak orada ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca gençler milli takımının faaliyetlerinden sonra aynı sıklet branş ve kategoride birinci olan takımlarımız inşallah İtalya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."

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Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası devam ediyor Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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