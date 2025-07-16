Büyükşehir Spor A.Ş.\'den 15 Temmuz\'a özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, 7'den 70'e 250'yi aşkın sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen organizasyon, şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Şehri unvanının hakkını verircesine, sporun her branşında dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 10-15 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası", anlamlı bir birlikteliğe ve yüksek katılıma sahne oldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği değerin bir yansıması olarak organize edilen turnuvada, 7 ila 65 yaş aralığında 250'yi aşkın sporcu raket salladı. Hem şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak hem de millet olarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuva, 15 Temmuz Salı günü oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular belli oldu. 9 Yaş Kızlar kategorisinde Sıla Yaltır birinci olurken, Nisa Özayhan ikinci, Esin Kürtüncü üçüncü ve Elif Bilgiç dördüncü oldu. 9 Yaş Erkekler kategorisinde ise Çağan Bağca birinciliği kazanırken, Nejat Elaldı ikinci, Emir Kerem Karakaya üçüncü ve Ahmet Semih Cengiz dördüncülüğü elde etti.

10 Yaş Kızlar kategorisinde Belis Aydın birinci, Zeynep Gül Karakaya ikinci, Beyza Aydın üçüncü ve Eylül Sarı dördüncü olurken; 10 Yaş Erkeklerde Doruk Sarı birincilik kürsüsüne çıkarken, Ali Kat ikinci, Mustafa Sami Alibaşoğlu üçüncü, Ediz Çınar dördüncü oldu.

12 Yaş Kızlar kategorisinde Nisa Nas Evgin birincilik elde ederken, Alya Ada Gitmek ikinci, Elifnaz Taysi üçüncü ve Eylül Sadak dördüncü oldu. 12 Yaş Erkeklerde Mehmet Sait Akkaya birinci, Muhammet Ali Tunç ikinci, Kaan Zeki üçüncü ve Enes Durğut dördüncü sırada yer aldı.

14 Yaş Kızlar kategorisinde Neva Duman birinci, İncitanem Erdoğan ikinci, Sineris Jan Ceylan üçüncü ve Melisa Seyyar dördüncü oldu. Aynı yaş grubunun erkekler kategorisinde ise Toprak Doğan birinci, Erol Turan ikinci, Erdem Kürtüncü üçüncü ve Mehmet Hasbahçeci dördüncü oldu.

16 Yaş Kızlarda Ayşe Ecrin Dağ şampiyon olurken, Berra Alemdar ikinci, Beren Gündoğdu üçüncü ve Bahar Yıldırım dördüncü sırada yer aldı. 16 Yaş Erkeklerde ise Mustafa Mucuk birinci, Halil Bora Balcıoğlu ikinci, Alparslan Yiğit Doğan üçüncü ve Taylan Tav dördüncü oldu.

17 yaş üstü kadınlar kategorisinde Büşra Turan birinci, Zeynep Felek ikinci, Betül Kaynar üçüncü ve Merve Bozkurt dördüncü olurken; 34 Yaş Erkeklerde Korhan Özkalıpçı birinciliği kazandı, Okan Kürşat Taştan ikinci, Utku Batur üçüncü ve Berkant Ateş dördüncü oldu.

35 yaş ve üzeri erkeklerde ise Yadigar Ceylan birinci olurken, Ekrem Argındoğan ikinci, Mahmut Arslantaş üçüncü ve Mert Ali Karadağ dördüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm sporcular madalyalarını alırken, organizasyona emek veren hakem heyetine, il temsilciliğine, antrenörlere, gönüllülere ve sporseverlere teşekkür edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücüyle özel günlerde anlamlı etkinlikler düzenlemeye ve Kayserili sporcuları desteklemeye kararlılıkla devam ediyor. - KAYSERİ