ÇABES evinde İzmir ekibini mağlup etti - Son Dakika
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ÇABES evinde İzmir ekibini mağlup etti

04.04.2022 09:52
ÇABES evinde İzmir ekibini mağlup etti

Tekerlekli Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü 66-63 mağlup etti.

Tekerlekli Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü 66-63 mağlup etti.

Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 14-14 sona ererken, ikinci periyodunda ÇABES pota altında etkili olamadı, Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü pota altında bulduğu başarılı atışlarla karşılaşmanın ilk yarısını 32-28 önde kapadı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ÇABES'in rakibine karşı baskısını artırmasına rağmen periyot 46-45 Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibi karşısında baskısını daha da artıran ÇABES, etkili savunması ve pota altında bulduğu başarılı atışlarla karşılaşmadan 66-63 galip ayrılmayı başardı.

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Bedensel Engelliler, basketbol, Karşıyaka, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇABES evinde İzmir ekibini mağlup etti - Son Dakika


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