ÇABES evinde İzmir ekibini mağlup etti - Son Dakika

Tekerlekli Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü 66-63 mağlup etti.

Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 14-14 sona ererken, ikinci periyodunda ÇABES pota altında etkili olamadı, Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü pota altında bulduğu başarılı atışlarla karşılaşmanın ilk yarısını 32-28 önde kapadı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ÇABES'in rakibine karşı baskısını artırmasına rağmen periyot 46-45 Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibi karşısında baskısını daha da artıran ÇABES, etkili savunması ve pota altında bulduğu başarılı atışlarla karşılaşmadan 66-63 galip ayrılmayı başardı.