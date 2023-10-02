Çağdaş Atan, Kayserispor taraftarının tepkisi karşısında sessizliğini bozdu

RAMS Başakşehir, ligin 7. haftasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan,Kayserispor taraftarının tepkisine cevap verdi.

"MAALESEF BURADA HAİN GÖSTERİLİYORUZ"

Maçta kendi aleyhine yapılan tezahüratlara değinen Atan, "Olayların nasıl geliştiğini, neler olduğunu hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Anlatılan, iftiraya varan çok şey var ama maalesef biz pozisyonumuz gereği susmak zorundayız. Eğer ben sezon sonunda bana verilen sözler tutulmadığında görevi bırakıp ayrılsaydım bir kahraman olarak ölecektim. Ama ben kalıp oyuncularıma hep bunu söylemiştim, kalıp o takımla bile bir şeyler yapabileceğinizi gösterip öyle bırakmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takımı inşa ederek ekibimle beraber buradan ayrıldık. Bir filmde güzel bir söz var, 'Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız.' Biz maalesef burada bir hain gösteriliyoruz şu an. Bu da en kolayı. Bizi acıtanlar neler, buradaki içimizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre göre inanması, inandırılması. O beni çok üzen bir durum. Onun dışında Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir." dedi.

"KAYSERİSPOR TARAFTARINA HAKKIM HELALDİR"

Atan ayrıca, "Bu kulüple ilgili veya Kayserispor taraftarıyla ilgili kötü bir söz söylemem mümkün değil. Ama anlatılan hikayelere, atılan iftiralara kimse inanmasın. Ben her adımımla raporlayarak, söyleyerek bu kulüpte ilerledim. Daha önce bana gelen milli takım yardımcı antrenörlüğü teklifi, dolaylı yollardan bir büyük takımın teklifi, benim onlara dürüstçe söylediğim tekliflerdi. Ama onlar ben gittikten sonra anlayışla da karşılıyorum, burada sevilen bir hocayı kaybettiler. Transfer de açılmamış. Başarısız gibi gözükmemek için bir hain oluşturmaları gerekiyordu. Onu da beni yaparak seçtiler. Dediğim gibi benim Kayserispor taraftarına hakkım helaldir." ifadelerini kullandı.