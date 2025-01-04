Çağdaş Atan: Hakem Türk futboluna hizmet etmeli - Son Dakika
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Çağdaş Atan: Hakem Türk futboluna hizmet etmeli

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Başakşehir Teknik Direktörü Atan, hakemi eleştirerek Türk futboluna hizmet etmesini istedi.

04.01.2025 17:40
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- Çağdaş Atan: "Maçın hakemi öncelikle Türk futboluna hizmet etmeli"

ADANA - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, "Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Son iki haftadır galip gelen, özellikle Mustafa hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan, genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin ikinci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef ikinci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.

"Hakem hayal kırıklığına uğrattı"

Maçın hakemi Erkan Özdamar'a da sitemde bulunan Atan, "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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