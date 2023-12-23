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Çağdaş Bodrum Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-84 mağlup etti - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-84 mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-84 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğinde üstün olan Merkezefendi, ancak son periyotta Çağdaş Bodrum'un üstünlüğüne engel olamadı.

Çağdaş Bodrum Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket\'i 88-84 mağlup etti
23.12.2023 - 17:48,  Güncelleme: 17:50
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SALON: Menteşe

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 13, Can Uğur 5, Alibegovic 11, Ahmet 9, Johnson 5, Warren 21, Fatih 7, Erkan 2, Moore 8, Cavit 7

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Bleijenbergh 14, Lomazs 12, Ragıp Berke Atar 2, Wright 18, Berke Aygündüz 2, Pecarski 8, Çağatay 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-29

İLK YARI: 36-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-72

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Cağdaş Bodrum Spor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muğla'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Çağdaş Bodrum karşılaşmayı 4 sayı farkla 88-84 kazanmayı bildi. Maçın ilk çeyreğinde etkili olan taraf konuk Merkezefendi Belediyesi Basket oldu ve Denizli ekibi ilk periyodu 29-19 önde tamamladı. Merkezefendi ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü, devreye 53-36 galip girdi. Üçüncü periyodu da 72-60 önde bitiren Merkezefendi son çeyrekte ise üstünlüğü Bodrum'a kaptırdı. Son periyotta toparlanan Çağdaş Bodrum Spor maçı 88-84 kazanmasını bildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Çağdaş Bodrum Spor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-84 mağlup etti - Son Dakika


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